Marina Nacional intercepta tres embarcaciones e incauta 1,3 toneladas de cocaína

La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, arribó ayer al mediodía en el Centro de Monitoreo, en Comalapa, La Paz, y fue recibida por el embajador de los Estados Unidos en El Salvador, William Ducan, para luego iniciar un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Su visita al Cecot la realizó con miembros de su comitiva y con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro. Durante el recorrido y después del mismo, la alta funcionaria estadounidense hizo varias publicaciones en redes sociales para informar el motivo de este y para enviar un mensaje contundente contra los criminales.

«El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para los inmigrantes ilegales criminales: VÁYANSE AHORA. Si no te vas, te cazaremos, te arrestaremos y podrías terminar en esta prisión salvadoreña», advirtió la funcionaria estadounidense en X.

I toured the CECOT, El Salvador’s Terrorism Confinement Center.

President Trump and I have a clear message to criminal illegal aliens: LEAVE NOW.

If you do not leave, we will hunt you down, arrest you, and you could end up in this El Salvadorian prison. pic.twitter.com/OItDqNsFxM

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 26, 2025