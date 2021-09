Hace casi un mes que la diputada Margarita Escobar salió del país por “vacaciones” y aún no regresa

El secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, expuso que la diputada del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Margarita Escobar, está a pocas horas de cumplir un mes fuera del país.

En su perfil oficial de Twitter, el secretario Sanabria escribió: “La excelentísima diputada @Escobarmarga, abusando de un permiso de trabajo, no regresa al país desde el pasado 3 de agosto, día que salió por ‘turismo’”.

En su publicación, el funcionario advierte que la legisladora del partido tricolor ya casi cumplirá un mes fuera de las fronteras nacionales, lo cual es un abuso de su permiso solicitado al presidente de la Asamblea Legislativa, con el agravante de que no ha asistido al citatorio que le hizo la Comisión Especial que investiga el pago de sobresueldos en gobiernos anteriores.

“Se nota su compromiso con la patria, cuando está siendo requerida por una comisión especial y sigue su ausencia legislativa”, agregó el secretario Sanabria en la citada publicación de la red social del pajarito azul.

Hace una semana, Margarita Escobar se negó a asistir a la referida Comisión Especial presentando el permiso que le concedió la junta directiva cuando padeció COVID-19, lo cual no tiene validez porque la autorización era para no acudir a trabajar, pero no para evadir el citatorio.