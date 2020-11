Gobierno comprará 9 millones de vacunas contra Covid-19 para distribuir de forma gratuita entre salvadoreños

La diputada del partido ARENA, Felissa Cristales, reacción y se mostró complacida la captura del director nacional de la Juventud del partido ARENA, César Reyes, quien presuntamente agredió verbalmente a una militante de Nuevas Ideas.

“Yo lo conozco y celebro que al fin alguien lo haya puesto en su lugar” dijo Cristales en su cuenta de Twitter, tras conocer de la captura del también es director de la Junta de Vigilancia Electoral por el partido de derecha en San Salvador.

La diputada responsabilizó al presidente del partido, Erick Salguero de nominar a Reyes en el cargo de la JRN: “Hay Erick Salguero ¿para qué pone a patanes a dirigir la Juventud de Arena?” cuestionó.

En otra publicación Felissa Cristales incluso dijo no extrañarse de la captura: “bien decía mi papá o aprenden a comportarse en casa o en la calle encontrarán quien les enseñe. Jajaja, el director de la juventud de ARENA, preso agresiones en contra de una mujer. No me extraña” agregó.

Hay @ErickRSalguero para que pone a patanes a dirigir la Juventud de Arena?



Yo lo conozco y celebro que al fin alguien lo haya puesto en su lugar.



Mejor dígales que respeten. — Felissa Cristales (@FCristales) November 25, 2020