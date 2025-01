Este jueves, Donald Trump sostendrá una llamada con el presidente Bukele

Ya no hay Casa Blanca, solo White House. El sitio web en español de la residencia presidencial desapareció minutos después de que Donald Trump jurara el cargo para convertirse en el 47º presidente de Estados Unidos. Quienes han intentado acceder a la página desde la investidura de este lunes se han encontrado con un mensaje de error: “Página no encontrada”, reza el aviso, en inglés, por supuesto. De igual forma han desaparecido las redes sociales de la Casa Blanca en español: “Esta cuenta no existe”, avisa X sobre el perfil @LaCasaBlanca.

La desactivación de la página web en castellano forma parte de una renovación más amplia del portal oficial en línea de la Casa Blanca. El sitio web luce un nuevo diseño al más estilo Trump: los visitantes de la página ahora son recibidos con un vídeo publicitario de 30 segundos. En el montaje aparece Trump bajándose de un helicóptero de Marine One durante su primer mandato. Se le ve saludando a sus seguidores y a miembros del Ejército, dando siempre su característico pulgar hacia arriba. Hay imágenes de sus mítines, de los bolígrafos que usa para firmar leyes y de hasta una águila calva, el ave nacional de Estados Unidos.

Tras la grabación, que parece más un vídeo de campaña que uno presidencial, los usuarios son dirigidos a la pantalla de inicio del sitio web, que incluye una imagen de Trump señalando, con grandes letras blancas debajo en las que se lee —en inglés— “Estados Unidos está de vuelta”. “Cada día lucharé por ustedes con cada aliento de mi cuerpo. No descansaré hasta que hayamos conseguido el Estados Unidos fuerte, seguro y próspero que nuestros hijos merecen y que ustedes se merecen. Esta será verdaderamente la edad de oro de Estados Unidos”, añade el mensaje firmado por el republicano.

La página de aterrizaje para las comunicaciones en español de la Casa Blanca —whitehouse.gov/es/— también se oscureció en 2017, pero había sido restaurada en 2021 durante el mandato del presidente Joe Biden. Al menos desde la presidencia de Bill Clinton existe un sitio web de la Casa Blanca en español. Esta vez, la Administración republicana también ha borrado otros componentes del sitio web, como un formulario de contacto que preguntaba a los usuarios por sus pronombres. Ahora, el sitio presenta tres páginas principales: noticias, administración y asuntos.

Mientras que la página en español solo muestra una opción: “Ir a la página de inicio”. Según reportes y capturas de las primeras horas del cambio en el sitio web, este aviso antes rezaba: “Go home”, o “váyase a casa”. Los críticos de la nueva Administración lo interpretaron como un mensaje dirigido a la comunidad migrante, ya que el republicano ha prometido que deportará a millones de inmigrantes que se encuentran en el país, la gran mayoría de ellos hispanohablantes. Aunque ese botón ya se ha cambiado.

Durante la campaña electoral de 2016, Trump dijo en un debate que los inmigrantes que quieran estar en Estados Unidos “tienen que hablar inglés” porque este es un país donde se habla “inglés, no español”. Más recientemente, durante la campaña antes de las elecciones del pasado 5 de noviembre, el entonces candidato advirtió de que los inmigrantes están introduciendo en el país lenguas “de las que nadie en este país ha oído hablar”. “Es muy horrible”, aseguró.

Según los datos de la Oficina del Censo, el número de personas en Estados Unidos que hablaban un idioma distinto del inglés en casa se ha triplicado desde 1980. En 2022, casi 68 millones de personas hablaban un idioma distinto del inglés en sus hogares. Se trata de una cifra que solo ha debido de aumentar desde entonces con la llegada de nuevos inmigrantes.

Los datos muestran además que la población hispana es el grupo minoritario más grande dentro de los Estados Unidos, lo que también hace que el español sea el idioma no inglés más común que se habla en los hogares. Este idioma representó el 61,6% de los idiomas distintos del inglés hablados en los hogares estadounidenses hasta 2022. El siguiente más cercano fue el chino, con un 5,1%.

