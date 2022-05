Se reencontró con su madre biológica 35 años después de haberlo dado en adopción; se enamoró de ella y ahora son una feliz pareja

No cabe duda que en muchas ocasiones, la realidad termina superando por mucho a la ficción, y para muestra de ello tenemos la historia de “amor” de una pareja de Michigan que asegura vivir un verdadero idilio en su relación sentimental, pese a ser madre e hijo.

Todo comenzó hace 35 años, cuando una mujer llamada Kim West, viajó a California cuando tenía 19 años y en su estadía, quedó embarazada. Dada su juventud, decidió dar en adopción al bebé que tuvo, con el que solo convivió la primera semana de nacido.

Ese niño recibió el nombre de Ben Ford, quien sabiendo perfectamente su origen, en 2013 y motivado en ese entonces por su esposa Victoria, le envió una carta a Kim para proponerle un reencuentro. Un año después, madre e hijo se vieron las caras y a partir de ese instante, entre ellos 2 se creó un vínculo que la prensa inglesa indicó era “inusual”.

Según Kim y Ben, desde el primer momento en que se vieron, se sintieron atraídos no solo emocional sino físicamente, lo que les llevó a iniciar una relación incestuosa entre la madre y el hijo.

“Cada vez que tenía relaciones sexuales con mi esposa, me imaginaba que era mi madre, sino no hubiese podido excitarme”, comentó Ben hace tiempo en entrevista a The New Day. Días después, luego de que Kim y Ford tuvieran un encuentro íntimo, este le terminó revelando la verdad a Victoria, de quien se separó para mudarse junto con su madre, ahora amante, a Michigan, y empezar una nueva vida pero como pareja.

“Esto no es incesto, es Atracción Sexual Genética (GSA, por sus siglas en inglés). Somos como 2 gotas de agua y estamos destinados a estar juntos. Sé que la gente va a decir que somos repugnantes, que debemos ser capaces de controlar nuestros sentimientos, pero cuando uno es golpeado por un amor que te consume, estará dispuesto a renunciar a todo por él. Hay que luchar por él. Es una oportunidad única y algo a lo que Ben y yo no estamos dispuestos a renunciar”, dijo West en entrevista para la periodista Alley Einstein, de The New Day.

Especialistas en el tema indican que la Atracción Sexual Genética de la que habla West es un fenómeno sobre el que poco se conoce y se produciría entre hermanos, medio hermanos, primos y los hijos adoptados y sus padres biológicos cuando estos se reencuentran después de mucho tiempo.

La relación amorosa entre esta madre y su hijo le dio la vuelta al mundo hace un par de años; sin embargo, la presión social y los juicios en su contra los llevó a tomar la decisión de vivir su amor de forma clandestina.

Es por ello que desde 2017 poco se sabe de ellos. Algunos rumores apuntan a que viven en Estados Unidos; otros indican que cambiaron sus identidades y que se mudaron a Inglaterra, mientras que algunos más señalan que se fueron a un país de Centroamérica para seguir adelante con su relación.