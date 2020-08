Encargado de Misión SAMU asegura que Hospital El Salvador realiza su labor acorde al combate del COVID-19

Juan González de Escalada Álvarez, dirige la misión médica de la Misión SAMU, que llegó el pasado 30 de julio a El Salvador junto a 28 profesionales de la salud españoles, hizo un análisis del funcionamiento del Hospital El Salvador que atiende a personas contagiadas por COVID-19.

Escala Álvarez, en una entrevista concedida a Diario El Mundo, aseguró que el trabajo que se está haciendo en el Hospital El Salvador es acorde a los estándares que exige la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto a los protocolos que requiere el combate contra el coronavirus.

A su vez, detalla que el hospital cuenta con el quipo de punta similar a los de países del primer mundo, factor primordial y necesario para la atención debida de cada paciente contagiado de covid-19.

“Yo los medios los veo aceptados. Es sorprendente ver que hay alas enteras del hospital que aún están desocupadas pero ya están dotadas, los medios están bien”.

Escala Álvarez también habló de su experiencia vivía con pacientes salvadoreños con coronavirus, y aseguró que el contagio de las personas, no difiere mucho de los pacientes que atendió junto a su grupo de profesionales en su país, España.

“Hemos encontrado pacientes muy similares dada la propia pandemia. Sí hemos encontrado al sanitario salvadoreño muy abierto a esas lecciones que nosotros hemos aprendido, que hemos tenido, a adquirirlas e incorporarlas, pero en cuanto al paciente no hemos visto gran diferencia. También es cierto que nosotros atendimos pacientes proviniendo de residencias de ancianos, no de la calle directamente, no era cualquier paciente, pero en cuanto a la fisiopatología del paciente es similar.

Lo que sí le sorprendió al profesional en salud español es el grupo etario de contagio en El Salvador.

“Aquí los pacientes son más jóvenes. A nosotros nos mandaban pacientes de las residencias de ancianos, entonces una de las primeras altas que dimos fue un paciente de 94 años que estaba fantástico de cabeza y de físico. El otro día vimos a una chica que a mis ojos tenía ocho o nueve años, y resulta que tenía 17 porque tenía bajo peso, ese fue un caso de los más impactantes, porque soy padre de chicos más o menos de esa edad”.

En el resumen de su experiencia en el Hospital El Salvador, Escala Álvarez, aseguró que el nosocomio se encuentra a nivel de otros hospitales del mundo.

“Hay respiradores, monitores, esperando que lleguen pacientes. Nosotros vemos bien el hospital, en cuanto a medios, no faltan.

En la misión SAMU está integrada por 28 profesionales, ente ellos, médicos, enfermeras, técnicos en cuidados de enfermería y urgencia. Todos ya pasaron por la experiencia de atender pacientes covid en España y laboran en el Hospital El Salvador con turnos de 12 horas todos los días al igual que el personal de salud salvadoreño.