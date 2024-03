Precios de gas propano en El Salvador se mantienen estables

Los nueve fondos cotizados (ETF) de bitcóin al contado que operan en Estados Unidos, sin contar a Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) que se mantiene con salidas de capital, duplicaron el pasado miércoles sus volúmenes de comercio.

Según datos compartidos en X por Eric Balchunas, analista senior de ETF para Bloomberg, en dicha jornada, el volumen de comercio fue de $6,000 millones, su máximo desde su lanzamiento el mes pasado.

Dentro de este universo, iShares Bitcoin Trust (IBIT), el fondo indexado de BlackRock, lideró con $3,300 millones y le siguió Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) con $1,400 millones. Ambos duplicaron su récord anterior.

RIDIC: the New Nine doubled their volume record (set Monday) with just about $6b traded.. $IBIT led w $3.3b of it, Fidelity did $1.4b (both double their prev records). The total number of trades was double too, over half a million individual trades bt them. $IBIT alone > $QQQ. pic.twitter.com/ZzB5PWXA4f

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) February 28, 2024