Comisión de antejuicio cometió irregularidades en el proceso, señalan defensores de Arriaza Chicas

Para los abogados defensores del exviceministro de Seguridad, Mauricio Arriza Chicas, la comisión especial que analizó su desafuero, cometió varias irregularidades, entre estas, que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, no fue notificado que sería llevado por apremio si no se presentaba ante los diputados.

Además, la diputada del FMLN, Yanci Urbina, integrante de la comisión de antejuicio, cometió una ilegalidad procesal, señalaron los abogados. “El ministro de Hacienda fue citado hasta en cuatro ocasiones y en todas las ocasiones envió una justificación; si la justificación era válida o no, los diputados tenían que dejar constancia de eso en un acta. No dicen nada si aceptaban o no la justificación ese fue un error grave”, explicó el abogado Héctor Nahum Martínez.

En el cuarto citatorio, la diputada Urbina comete una falsedad al insertar un hecho falso en la orden, “porque le dice al comisionado que debe llevar al Ministro de Hacienda porque no ha justificado su no comparecencia”, explicó Martínez, quien agregó que todo eso está consignado en las actas.

Otro vacío de ley que cometieron los diputados es que no pueden llevar a un ministro por apremio como pretendía ARENA y el FMLN. De acuerdo con David Ramírez, otro de los abogados defensores del exviceministro, por esa ilegalidad desistieron de llevar por apremio a la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, porque era ilícita su petición.

Ramírez aseguró que los diputados instigaron al director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, a que cometiera un hecho delictivo: privar de libertad al titular de Hacienda para llevarlo a la Asamblea Legislativa, con lo que se hubiera cometido una violación a los derechos del funcionario.

La defensa del exviceministro dijo que los diputados están tratando de desacreditar el trabajo que ellos, como abogados, hicieron en el pleno atacando su credibilidad, pero esta puede comprobarse en la Corte Suprema de Justicia que tiene las credenciales suyas vigentes, manifestó Martínez.