Capturan a hombre que estafó a persona con $6,000 en venta de vehículo

Manuel Alberto Serrano Contreras, estafó a una persona con $6,000 por la venta de un vehículo.

No entregó el automóvil y se quedó con el dinero, pues engaña ofreciendo vehículos que no posee o no tramita.

En su página de Facebook muestra fotografías de carros que vende de forma… pic.twitter.com/B1LvQ48DlR

