Capturan a colombianos por lavado de dinero y activos

Este jueves 7 de marzo, durante una entrevista, el diputado Christian Guevara afirmó que las supuestas pruebas presentadas por el excandidato a diputado Héctor Silva caducaron en diciembre de 2020, por lo que no fueron utilizadas por el parlamentario después de ese periodo.

“El mismo poder que presentó Héctor Silva como prueba, no yo, sino él, deja claro que ese documento venció en diciembre de 2020”, aclaró Guevara.

Además, aseguró que dicho documento no tenía validez casi 6 meses antes de que él asumiera como diputado el 1 de mayo. «Nunca ejercí ni firmé nada con él”, dijo.

El parlamentario enfatizó que ya quedó claro que de los cientos de documentos, nexos y el ‘equipo multidisciplinario’, no hay pruebas válidas. «Me difamó y calumnió para tratar de hacer campaña”, señaló.

“Es un digno descendiente de un linaje de corruptos, mafiosos y embusteros. Y por eso el pueblo salvadoreño lo rechazó en las urnas y a su partido”, opinó.

Por otra parte, Guevara pido respetuosamente a la periodista Lissete Lemus de EDH que no digan que él se ha retractado. “Yo no me he retractado, que enseñe el video donde yo digo esto”, dijo.

“El testigo fue el que dijo en juicio que el poder venció en diciembre de 2020”, puntualizó.

