¡CAMBIAMOS! Nos abrimos al Mundo sin límites, ahora somos: CRONIOSV.COM

Este día, en Cronio damos un nuevo salto en la historia. Atrás queda el dominio solo de país, para asumir el “.com” que abre las puertas del Mundo, para seguir generando noticias, videos y entrevistas, entre otros variados productos que siempre nos han distinguido en esta multiplataforma pionera.

Cambiamos a www.croniosv.com para mantenernos siempre competitivos, sobre todo, fortalecernos y crecer aún más.

Este cambio responde a la alta demanda de usuarios que día a día nos visitan, no solo en nuestra website si no en nuestras redes sociales, que hacen possible que nuestras contenidos se viralicen en países de todo el Mundo, de habla hispana, de Europa, Asia…

Nuestro origen “.sv” fue el más oportuno en nuestro surgir, pero ahora representa limitaciones técnicas, de ahí que todo el equipo Ejecutivo, Periodístico, Comercial y Técnico hayamos decidido dar este paso fundamental sin afectar los más valiosos principios de nuestro quehacer: la imparcialidad, el compromiso con la verdad, la veracidad, la trascendencia informativa y el trabajo de cara a nuestros lectores.

Nuestras redes sociales siguen siendo las mismas, suscríbete, síguenos o danos like para mantenerte informado. Recuerda activar las notificaciones de cada una de ellas para recibir nuestros programas en vivo y mucho más.

Vivimos en un mundo que cada vez más pequeño y esta pandemia mundial ha hecho que más lectores se sumen cada día y quieran saber lo que ocurre en El Savador: los aciertos y desaciertos de la sociedad, la cambiante politica nacional, las transformaciones como país, sobre todo, los desafíos que como Nación debemos asumir, incluyendo las nuevas formar de gobernar que exige la población sumadas a las nuevas vías de Comunicación que se imponen de la mano de la tecnología.

Es dentro de esa línea de transformaciones que decidimos evolucionar, para estar sumamente cerca de todos ustedes, dentro y fuera de las fronteras patrias.

Nuestro cambio a www.croniosv.com no significa que al digitar la dirección anterior usted no podrá accesar a nuestros contenidos. Técnicamente se ha resuelto este detalle redireccionando todo al nuevo dominio, aunque lo mejor es acompañarnos en este nuevo cambio usando nuestro nuevo nombre.

Desde su origen, el dominio “.com” nació con la ventaja de tener una marcada presencia en Internet. En palabras de algunos gurús de la web: “los dominios .com son los más usados y relacionados con la amplia red mundial. Lo que hace que el recuerdo de todo sitio web sea instantáneo.

Añaden que: “El dominio web de tu sitio web es esencialmente el equivalente a una dirección física. De la misma manera que un satélite necesita una dirección o un código postal para dar direcciones, un navegador web necesita un nombre de dominio para dirigirte a un sitio web”.

“Un dominio de internet se forma a partir de dos elementos principales. Por ejemplo, el nombre de dominio Facebook.com consiste del nombre del sitio web (Facebook) y la extensión del dominio (.com). Cuando una empresa (o una persona) compra un dominio web, puede especificar a qué servidor apunta el nombre de dominio”, agregan.

¡EVOLUCIONAMOS… Y LO SEGUIREMOS HACIENDO!