Advierten lluvias de fuerte intensidad para este miércoles en el territorio nacional

Ministerio de Salud (MINSAL) ha reforzado la estrategia de vacunación anti-COVID-19 para los salvadoreños. En el país se han incrementado los puntos de vacunación para inmunizar a más personas y asegurar la protección ante el coronavirus. Actualmente se han habilitado 183 puntos de vacunación, de los cuales 160 se encuentran distribuidos en todo el país y 23 son puntos móviles que se desplazan por diferentes municipios.

Ayer, los centros móviles desarrollaron una amplia jornada en municipios como Sonsonate, San Antonio Masahuat, Atiquizaya, Apaneca, Verapaz y San Pedro Perulapán. En el departamento de San Salvador, la jornada móvil se desarrolló en el mercado San Miguelito, donde fueron beneficiados vendedores, trabajadores y familias habitantes de la zona.

Noé Alberto López es un trabajador que labora en las zonas aledañas a dicho mercado y se enteró de la jornada de vacunación cuando se dirigía a su trabajo. Él recibió la primera dosis y, según dijo, en su familia solo faltaba él por vacunarse. «Esta estrategia está muy bien porque muchas personas se están beneficiando cada día. A mí me quedó muy bien porque trabajo aquí cerca, y les diría que sigan adelante con estas acciones, porque la vacuna nos protege del virus», detalló el beneficiado.

En el centro de vacunación móvil se aplican dosis anti-COVID-19 a los salvadoreños partir de los seis años. Se administran tanto la primera como la segunda dosis. Los adultos deben presentar su Documento Único de Identidad (DUI) y los menores de edad deben estar acompañados por sus padres o por un familiar responsable y presentar la partida de nacimiento.

En la jornada del lunes 27 de septiembre, en todos los centros de vacunación, incluidos los 23 puntos móviles, se aplicaron 47,126 dosis, de las cuales 8,410 fueron terceras dosis, así lo informó el presidente de la república, Nayib Bukele, quien también destacó que el sistema de salud puede aplicar hasta 110,000 cada día, por lo que hizo el llamado a que más salvadoreños programen su cita.

De igual forma, el ministro de Salud, Francisco Alabi, indicó ayer, en una entrevista de televisión, que la vacunación es la principal estrategia para enfrentar la pandemia. Destacó que con el plan nacional de vacunación anti-COVID-19 se ha asegurado suficiente disponibilidad del biológico en el territorio, y se cuenta con casi 12 millones de dosis en el país, pero es importante que la población programe su cita.

«La intervención más importante es la vacunación. Hay familias que no se han colocado la vacuna porque consideran que no es importante […]. La importancia de la vacunación es para disminuir el riesgo de complicaciones frente a la COVID-19. […] Las variantes de la COVID-19 son más contagiosas y, si tenemos población que no se ha vacunado, provocan más contagios», indicó Alabi.

Este llamado es reiterado por las personas que ya recibieron la vacuna. Azucena Meléndez recibió ayer la primera dosis en el punto ubicado en el mercado San Miguelito y destacó que el servicio es eficiente.

«A las personas que aún no se vacunan les diría que sepan aprovechar todo lo que están haciendo por nosotros. Nos han traído jornadas cerca y hay suficientes vacunas, solo falta que la población ponga de su parte, porque la vacuna es para nuestro bien», comentó la beneficiada.

Hasta el 27 de septiembre, El Salvador registraba un total de 7,396,969 dosis aplicadas, de las cuales 4,055,962 fueron primeras dosis, 3,327,590, segundas y 13,417 fueron terceras aplicaciones.