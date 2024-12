Abandonan vehículo tras chocar con poste en Usulután

Las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) destacan que en lo que va del mes de diciembre son 18 días consecutivos sin homicidios.

El presidente de la república, Nayib Bukele, aseguró que «el crimen se ha estancado en El Salvador» y que esto ha sido logrado gracias a tres principios: Dios, la determinación e ignorar a los detractores.

De acuerdo con el mandatario, se aplicó «exactamente los mismos principios a nuestra estrategia con bitcoin y dio buenos resultados».

CRIME HAS FLATLINED IN EL SALVADOR.

Why?

1. God

2. Determination

3. Ignoring the naysayers

We applied the exact same principles to our Bitcoin strategy, and it paid off, big time.

Now, we’re taking the same approach with our deal with the IMF.

To succeed, we need the same… https://t.co/wCBxoZfkC7

— Nayib Bukele (@nayibbukele) December 19, 2024