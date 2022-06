VIDEO | Novio es detenido en el día de su boda, debía varios meses de pensión alimenticia

Imagen de referencia

El pasado martes, una tragedia ocurrió en Módena, Italia, luego de que una niñera arrojara por la ventana a un bebé de 13 meses al que cuidaba, el cual se encuentra internado en un hospital de la localidad y se le ha reportado como grave.

La niñera, llamada Mónica Santi, de 32 años, cuidaba desde hacía ya tiempo al bebé pero de la nada, lo lanzó desde la ventana de un segundo piso, hecho que le provocó heridas de gravedad al menor.

Santi fue detenida y en sus primeras declaraciones señaló que dicho acto lo cometió por culpa de una “enfermedad mental” que padece, asegurando que en ese momento sufrió un “ataque de catalepsia”.

“Fui yo quien lanzó al niño por la ventana. No fue un gesto premeditado, sino el resultado de una enfermedad que me sobrevino de repente, me encontré en un estado de catalepsia, me sentí asfixiada e hice ese gesto al que no puedo dar una justificación”, declaró la niñera, según ha revelado su abogada y palabras que recoge el diario español El Mundo.

Santi se encuentra ingresada en una cárcel, en donde también ha declarado que el día del accidente, se encontraba en una “realidad paralela” y que incluso, después de haber lanzado al bebé, fue a buscar a la mujer de la limpieza a quien le dijo que ahora “el niño era libre”.

El juez ha ordenado un examen psiquiátrico para evaluar el estado de la mujer y ha confirmado la orden de detención, una medida apoyada por sus abogados, que temen que vuelva a sufrir algún tipo de trastorno psicológico y que consideran que así se encuentra más protegida de sí misma.