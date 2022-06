Enfermero de hospital habría violado a paciente mientras se encontraba sedada

Un enfermero del Hospital Español de Rosario, en Argentina, permanece en prisión preventiva bajo acusaciones de abusar sexualmente de una paciente cuando esta se encontraba sedada.

Según el medio La Capital, los hechos se reportaron el 27 de abril luego de que la mujer llegara en ambulancia al centro médico por un cólico renal.

El ataque habría ocurrido el baño de la habitación donde se encontraba la víctima, de 45 años.

Inicialmente, el médico especialista que veía su caso ordenó que se le realizaran estudios y decidió someterla a una operación al día siguiente.

Cuando la mujer fue trasladada a la habitación asignada para prepararla para la intervención quirúrgica, el enfermero se mostró amable y chistoso.

Algunos de los comentarios, sin embargo, cruzaron la línea de lo profesional, a juicio de la paciente.

“Me dijo que no aparentaba tener 45 años, que era muy linda, me preguntó si estaba casada o soltera. No me gustó, no le contesté y se fue”, narró la fémina.

El empleado regresó varias veces a la habitación para continuar con la medicación.

A eso de las 11 p.m., la víctima quería bañarse y caminó con dificultad hasta el pasillo para solicitar una toalla y se encontró con el enfermero en una oficina con una colega. El hombre le dijo que volviera a su habitación y que él le llevaría un cobertor.

Cuando el sospechoso regresó con la manta al cuarto, la mujer le pidió que le explicara cuál era la perilla para el agua caliente. El enfermero le especificó, y, alegadamente, la inyectó con morfina.

Pocos segundos después, le inyectó una dosis adicional.

“Me sentía un poco mareada, pero consciente”, relató la paciente. Tras ingresar al baño, quitarse la bata, el acusado entró por detrás de ella. “Me dijo que me iba a ayudar, pero le dije que no, que le agradecía, que yo podía sola”, narró.

“No tenía cómo pedir ayuda y me sentía muy débil. En ese momento, este muchacho se acerca y me toca los pechos. Yo reaccioné y le pregunté qué hacía, pero respondió que ‘me estaba ayudando’”, continuó la argentina.

Fue entonces que el hombre intensificó el abuso. Aunque le pidió que la dejara salir, este no consintió. Supuestamente, pasaron unos 20 minutos hasta que el enfermero la acompañó hasta la cama y se retiró.

La mujer radicó una denuncia el 11 de mayo en la Unidad de Violencia de Género, Sexual y Familiar del Ministerio Público de la Acusación (MPA).