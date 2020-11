VIDEO | Mujer capta desde su sala un inusual avistamiento de tiburón en pantano de Estados Unidos

El extraño avistamiento de un tiburón nadando en un pantano se ha vuelvo viral en Internet, por si fuera poco, las imágenes fueron captadas por Robin Rowe mientras miraba desde la ventana de su sala, definitivamente es algo fuera de serie, pues nadie imagina ver un tiburón nadando afuera de su casa.

Los hechos ocurrieron cerca de Bee´s River Marhs en Eastham, Massachusetts, Estados Unidos, lugar donde Rowe pasa sus días investigando la vida silvestre. Sin embargo, el pasado 06 de noviembre ocurrió algo que jamás imagino, de primer momento pensó que se trataba de una nutría flotando en el agua, pero en realidad se trataba de un tiburón azul nadando en un pantano.

“Porque eso es lo que pensé que podría ser, porque recién vi esa cabeza negra y redonda, por lo tanto no era un pato. Así que la miré por un minuto, y luego comenzó a nadar y dije, está bien, bueno, eso no es una nutria de río. Tiene aletas “, dijo la mujer aun sorprendida.

De acuerdo a la explicación de algunos científicos que también quedaron boquiabiertos, el tiburón azul probablemente se dirigía hacia el sur como comúnmente lo hace su especie durante el invierto en el Golfo de Maine, no obstante, por algún error se separó de su grupo y nadó hacía Cape Cod.

El tiburón azul probablemente se dirigía hacia el sur durante el invierno desde el Golfo de Maine cuando nadó dentro de la masa curva de Cape Cod, en First Encounter Beach y luego en Bee’s River Marsh.

Ver Acá el Video.

Ante esta situación, Rowe no pudo evitar preocuparse por el animal. “Sabía que no estaba donde se suponía que debía estar. Sé lo suficiente acerca de los tiburones y sé que no nadan en el pantano”, dijo. Sin embargo, aparentemente el tiburón estaba en muy buena forma y los especialistas confían que pudo salir de Cape Cod para seguir su trayecto. De momento no se ha registrado ningún avistamiento de tiburones muertos a la orilla.