VIDEO | El momento en que una avioneta se estrella en el jardín de una casa

Una avioneta modelo Piper PA-34 se estrelló este miércoles en el jardín delantero de una casa en la localidad de Roy, Utah (EE.UU.).

El incidente dejó a los dos tripulantes de la aeronave con heridas menores y causó daños en la propiedad y en arboles aledaños.

La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte están realizando una investigación para determinar las causas del suceso.

Home security video shows a plane crashing into the front yard of a home in Roy, Utah.

«Two people inside the plane were treated for minor injuries and transported to the hospital. pic.twitter.com/AgT8ZJ96c2

— MP (@Mp220Mp) July 26, 2024