Un menor intentó proteger a su madre de un asalto, ambos perdieron la vida

Una brillante bola de fuego iluminó la noche de este miércoles los cielos de Escocia y de Irlanda del Norte, según se aprecia en imágenes difundidas en redes sociales por residentes locales, que calificaron el espectáculo nocturno de «increíble e impresionante».

Los videos captaron el color brillante del cuerpo celeste, que se acercaba al verde en algunas ocasiones. Según los testigos, citados por medios locales, la bola de fuego se habría estrellado al norte de Glasgow, aunque no hay pruebas de que dejara ningún impacto.

https://twitter.com/vangal/status/1570170588294938624?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1570170588294938624%7Ctwgr%5E973af7e649cba4a5cf598f11f4109f8b7cece210%7Ctwcon%5Es1&ref_url=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Fviral%2F441692-meteorito-o-basura-espacial-captan

Por su parte, la Red de Meteoros del Reino Unido reportó que recibió más de 200 informes desde Glasgow, Edimburgo, Ayrshire, Lanarkshire y Renfrewshire sobre el misterioso objeto. Además, informó que está investigando el hecho para determinar si se trataba de un meteoro o de desechos espaciales.

Did I legit just see a shooting star in Motherwell or is that something crashing out the sky? pic.twitter.com/DBQh8zXjnT