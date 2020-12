Un excursionista atrapado debajo de una roca durante horas trata de liberarse con una navaja y con el celular casi sin batería logra pedir ayuda

Según un nuevo mapa de la Vía Láctea, nuestro sistema solar no se encuentra donde pensábamos. No solo está más cerca del centro galáctico, y del agujero negro supermasivo Sagitario A, sino que tiene una velocidad mucho mayor.

El estudio, en donde se muestran los hallazgos obtenidos con ayuda del VLBI Exploration of Radio Astrometry (VERA), , fue publicado en Publications of the Astromical Society oj Japán.

Más cerca y más veloz

La Tierra está ubicada dentro de la Vía Láctea, por lo que es un poco complicado conocer cómo se ve nuestra propia galaxia desde el exterior. Para solucionar esto existe la astrometría, que se encarga de estudiar la posición y movimiento de los astros en la galaxia. Esta es una herramienta vital para comprender cuál es la estructura de la Vía Láctea y nuestro lugar en ella.

En ese sentido, basándose en el Catálogo de Astrometría VERA, un equipo de astrónomos pudo construir un mapa de posición y velocidad de la galaxia. Esta información permitió conocer que la Tierra se encontraba más cerca del centro de la galaxia y, en consecuencia, tenía un movimiento diferente.

El mapa sugiere que el centro de la galaxia y el agujero negro supermasivo que reside allí se encuentran a 25.800 años luz de la Tierra. Este número es más pequeño que el valor oficial de 27.700 años luz adoptado por la Unión Astronómica Internacional en 1985.

Por otro lado, el mapa también sugirió que la Tierra viajaba a una velocidad de 227 kilómetros por segundo al rededor del centro galáctico. Antes se creía que la velocidad de la Tierra, con respecto al centro, era de 220 kilómetros por segundo.

Es posible que ese cambio no parezca mucho, pero podría tener un impacto en la forma en que medimos e interpretamos la actividad en el centro galáctico. En última instancia, con suerte, conducirá a una imagen más precisa de las complejas interacciones alrededor de Sagitario A.

Ahora, VERA espera observar más objetos, en particular los cercanos al agujero negro supermasivo central, para caracterizar mejor la estructura y el movimiento de la galaxia.