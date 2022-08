Sube a tres muertos tras impacto de un rayo cerca de la Casa Blanca

Al menos tres personas han muerto por el impacto de un rayo cerca de la Casa Blanca, entre ellos una pareja que había viajado a la capital estadounidense para celebrar su 56 aniversario de boda, informó la policía municipal.

El rayo impactó el jueves durante una repentina tormenta de verano cerca de la estatua ecuestre del séptimo presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, que está ubicada en el Parque Lafayette, justo al norte de la Casa Blanca.

El viernes por la tarde, la policía municipal de Washington confirmó la muerte de un hombre de 29 años, cuya identidad no se ha revelado por respeto a la familia, a la que se le está notificando el deceso.

Como resultado del impacto del rayo, cuatro personas (dos hombres y dos mujeres) resultaron heridas de gravedad, explicó el jueves por la noche en una rueda de prensa el portavoz del cuerpo de bomberos de la capital estadounidense, Vito Maggiolo.

#BreakingNews update: A third person has died from yesterday's lightning strike near the White House. @IanOliverWX pic.twitter.com/o6uWodjDtd