Pandilleros de la MS-13 en NY convencen a hombre para supuesto sexo en motel con menor de 16 años; termina secuestrado, robado y atacado con cuchillo y machete

Oficiales arrestaron a dos jóvenes hispanos presuntos miembros de la mara salvatrucha por el asesinato de una hispana que estaba regresando de su trabajo.

Jordan Montalvo, de 18 años, y Carlos Romero Muñoz, de 17 años, están encarcelados y enfrentan cargos por asesinato capital y otros crímenes.

Las autoridades revelaron que tienen video del momento en que Sandra Montes-DeEscamilla, de 45 años, conducía un vehículo en la entrada del complejo de apartamentos Falls of West Oak a eso de las 2 a.m. el 10 de agosto cuando tres hombres enmascarados la perseguían.

Al llegar a su departamento la mujer se bajó de su vehículo y fue atacada. Uno de los tres hombres se subió al vehículo de la mujer.

El video captó al sospechoso Selvyn Sandoval conduciendo el vehículo de Montes y saliendo del complejo.

