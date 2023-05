Niño de 12 años asesina a vigilante de comida rápida utilizando un rifle AR-15

En redes sociales circuló un video que causó indignación alrededor del mundo, ya que se muestra a policías de Scotland Yard en Londres matando a tiros a dos perros, mientras trataban de detener a un indigente en la zona de Tower Hamlets.

El video fue grabado por vecinos de la zona, quienes calificaron el actuar de los uniformados como “exageradas”, pues según, algunos medios locales, los policías detuvieron al dueño de los animales electrocutándolo al intentar huir.

En las imágenes se muestra a un grupo de oficiales de la Policía Metropolitana de Londres persiguiendo a un hombre que caminaba con dos perros con correa a un costado de un canal, en una zona residencial.

El hombre con los perros se detiene frente a los uniformados, quienes le están dando algunas órdenes, el supuesto indigente intentó seguir con su camino, pero los oficiales le volvieron a pedir que se tuviera.

De pronto, los agentes le apuntaron a los perros y a su dueño, el sujeto parece que quiere evitar que sus perros se lanzaran sobre los policías, porque los agarra de la correa y los jala así él.

En un momento, uno de los perros se abalanzó sobre uno de los policías, quien sin dudar disparó contra el animal. El dueño jaló a su perro ya sin vida y la tensión se elevó más porque el hombre quiso huir y el otro perro también intentó enfrentar a los policías y recibió otro disparo.

La policía de Scotland Yard se defendió diciendo en un comunicado que el video solo “muestra una parte del incidente”, ya que los oficiales respondieron a una llamada sobre el informe de una mujer que había sido atacada por los perros.

POLICE JUST TASERED A (POTENTIALLY UNHOUSED) MAN AND SHOT AND KILLED HIS TWO DOGS pic.twitter.com/gyNPh1NSCE