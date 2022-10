Niña muere trágicamente al caer sobre ella un poste en Tabasco, México

Las autoridades indonesias elevaron este miércoles a 131 el número de muertos por la estampida ocurrida en un estadio de fútbol de la isla de Java, mientras que los heridos sobre pesan las 400 personas.

El vicegobernador de la provincia de Java Oriental, Emil Dardak, donde sucedió la tragedia, indicó en un mensaje publicado en Twitter que seis victimas mortales fueron llevadas directamente a sus familiares y por ello no estaban en el registro oficial.

BREAKING: At least 127 people killed, 180 injured in riot at football stadium in Indonesia, police say pic.twitter.com/WmuI67yJoi