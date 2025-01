Muere el primer paciente enfermo con gripe aviar en EE.UU.

Una mujer fue detenida este domingo en Brasil, sospechosa de haber envenenado un pastel navideño que acabó con la vida de tres mujeres de una misma familia y dejó a dos personas más hospitalizadas el mes pasado en el municipio de Torres, en el estado de Rio Grande do Sul.

La presunta responsable, identificada como Deise Moura dos Anjos, se encuentra en prisión provisional y se someterá a una audiencia en la tarde de este lunes 6 de enero por cargos de triple homicidio y tres intentos de doble homicidio, de acuerdo con el portal G1. Su arresto es válido por diez días, período que las autoridades deben utilizar para completar las pesquisas, subraya el medio.

«Las pruebas que apuntan a que ella [Moura dos Anjos] es la autora [de los crímenes] son sólidas», afirmó el delegado policial responsable de la investigación, Marcus Vinícius Veloso, este lunes, en una rueda prensa. Entretanto, su defensa afirmó que no tuvo acceso a toda la investigación y, por tanto, «se pronunciará en el momento oportuno».

Las víctimas

Según la investigación, Deise habría contaminado un pastel elaborado por su suegra, Zeli dos Anjos, una jubilada de 60 años, con quien al parecer tenían desavenencias. Según la Policía, las dos mantenían una vieja disputa. «La motivación para cometer un delito de esta naturaleza es desproporcionada», comentó Veloso al respecto.

El postre se sirvió durante una reunión familiar el 23 de diciembre, en la que se encontraban siete personas, y que se presume provocó la muerte de dos hermanas de Zeli, Maida Berenice Flores da Silva y Neuza Denize Silva dos Anjos, de 58 y 65 años respectivamente, y de su sobrina, Tatiana Denize Silva dos Anjos, de 43 años. Maida y Tatiana murieron a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, mientras que Neuza debido a un «shock post-intoxicación alimentaria».

Zeli fue la única persona de la casa que comió dos rebanadas, sobrevivió y terminó internada en un centro de salud, junto a un nieto de una de sus hermanas, de 10 años. El periódico Zero Hora afirma que la sexagenaria permanece en condición estable en una unidad de cuidados intensivos y que el menor fue dado de alta el pasado viernes tras varios días internado.

El veneno

Los peritajes al pastel en cuestión arrojaron la presencia de una «concentración muy alta» de arsénico en la harina utilizada para su elaboración, indicó Marguet Mittman, directora del IGP (Instituto-Geral de Perícias). Según el delegado Vinícius, quienes comieron el pastel notaron un sabor extraño. Su gusto picante y desagradable se notó desde los primeros trozos. Zeli incluso dejó de comer al darse cuenta de las quejas. Solo uno de los presentes no probó la torta.

«En las tres víctimas [mortales] se identificaron concentraciones muy altas de arsénico. Tan altas que son tóxicas y letales. Para que se hagan una idea, 35 microgramos son suficientes para provocar la muerte de una persona. En una de las víctimas, había una concentración 350 veces más», añadió.

La Organización Mundial de la Salud afirma que el arsénico es muy tóxico en su forma inorgánica y se emplea, en grado limitado, en la fabricación de plaguicidas. A menudo es considerado com el ‘rey de los venenos’ por ser un asesino discreto al camuflarse con otros productos. No se descompone, es soluble, no caduca y no huele.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...