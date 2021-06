Le depositan casi mil millones de dólares en su cuenta bancaria por error y queda en estado de “shock”

Una mujer quedó sorprendida después que le depositaran por error casi mil millones de dólares en su cuenta bancaria.

Julia Yonkowski, solo quería retirar $20 de un cajero, pero quedó en estado de “shock” al ver la cifra que reflejaba su estado de cuenta en un banco del estado de Florida, Estados Unidos.

Al revisar su estado de cuenta en un cajero bancario y observó que había recibido un depósito millonario y su sorpresa fue que al verificar tenía 999,985.855 dólares con 94 centavos, detalló Crónica en una publicación.

“¡Dios mío, estaba aterrorizada! Sé que muchos pensarían que fue una suerte increíble, pero yo tuve miedo”, expresó Yonkowski.

Inmediatamente intentó contactarse con el Chase Bank; no obstante, sus llamadas eran respondidas por un sistema automatizado y no obtuvo respuesta hasta dos días después.

“Sé de historias similares sobre personas que tomaron el dinero y después tuvieron que devolverlo… yo eso no lo haría porque de todos modos no me pertenece”, dijo la mujer al manifestar su preocupación por los errores y amenazas cibernéticas.