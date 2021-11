Jovencita sale de fiesta y más tarde es hallada muerta

Una joven de 19 años de edad fue brutalmente asesinada en la ciudad de Berazategui, al sudeste de la Gran Buenos Aires, Argentina. La jovencita deja en la orfandad a un niño de apenas 9 meses de edad.

De acuerdo con primeros informes, la víctima identificada como Brisa Abril “N”, acudió a una fiesta acompañada de su prima, en donde permaneció hasta las 05:00 horas del día siguiente.

Sin embargo, al notar que la joven no llegaba a la casa, sus familiares comenzaron a buscarla hasta que trágicamente dieron con su cuerpo sin vida; presentaba huellas de abuso sexual y tenía su pantalón atado al cuello.

Testigos revelaron que la víctima y su ex pareja se encontraron en la fiesta y comenzaron a discutir al verla con otro joven, pero después ya no supieron de ellos.

Cabe mencionar que, al resultar ser principal sospechoso del asesinato de la joven, el ex novio de ésta fue detenido, no obstante, durante las investigaciones se reveló que éste no sería el responsable, sino otro joven que ya fue detenido.

Ahora, de ser encontrado culpable del delito de “homicidio agravado por mediar violencia de género” podría alcanzar la prisión perpetua.