Guatemala a capturado y expulsado a 12 pandilleros salvadoreños en lo que va del 2023

La derecha estadounidense sacó músculo este jueves en su gran convención anual, un festival “Woodstock” de los fieles de Doland Trump, según algunos participantes, en el que el exmandatario se ensalzó como el gran salvador del país en las elecciones de 2024.

Pero la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que se celebra hasta el sábado en un centro de convenciones de las afueras de Washington, no tiene en su escenario a grandes figuras de la música sino a las principales caras del partido republicano.

Trump (2017-2021) no participará hasta la clausura, pero está ya omnipresente. MAGA (Make America Great Again), el lema que utilizó en su primera campaña electoral, decora camisetas, pegatinas y gorras, todas ellas en el azul, rojo y blanco de la bandera estadounidense.

“Esto es un festival MAGA. Un Woodstock MAGA. Quiero a Trump y quiero que todos los estadounidenses y todos los candidatos republicanos lo secunden. Trump va a unir a los estadounidenses y a traer independencia”, explicó a EFE Jonathan Riches.

Es su cuarto año en este encuentro y, como muchos otros asistentes, coincide con que el expresidente “sabe qué es lo mejor para el país”.

“Nunca dio la espalda a los estadounidenses y los estadounidenses no se la van a dar. Ha perdido ciertos apoyos, seamos objetivos, pero no el apoyo de la gente”, añadió Blake Marnell, un hombre vestido de “muro”, haciendo alusión con el estampado de su traje a la frontera con México.

La frontera, la pandemia o el globo “espía” chino abatido por EE.UU. a principios de febrero copan los paneles y la conversación de los participantes, que esperan que Trump vuelva a la Casa Blanca para “arreglar” el país.

“Trump es el verdadero presidente de Estados Unidos. Joe Biden es un impostor. Y no es que yo lo diga. No hay más que mirar al Partido Comunista Chino, a la KGB en Moscú o los ayatolás en Persia: nadie trata a Biden con respeto porque entienden que no tiene legitimidad”, recalcó a EFE Steve Bannon.

El polémico exasesor de Trump se dio este jueves un baño de masas. El estudio en el que retransmite desde esta convención su podcast “War Room” agrupó a seguidores de todas las edades en busca de fotos, un autógrafo o un simple saludo.

Bannon es una destacada voz de la ultraderecha global y el pasado octubre, en una de sus habituales citas con la Justicia, fue condenado a cuatro meses de cárcel por negarse a colaborar con el comité legislativo que investigó el asalto al Capitolio estadounidense del 6 de enero de 2021.

En opinión de Bannon, Trump conseguirá “una grandiosa victoria” en 2024. “El alguacil va a volver. Si Trump hubiera estado en la Casa Blanca no hubiera habido 50.000 muertos en Ucrania. Tuvimos paz con Trump y la volveremos a tener cuando sea presidente de nuevo”.

En este encuentro se resta importancia a sus eventuales adversarios en sus primarias republicanas, ya sea la exembajadora de EE.UU. en la ONU Nikki Haley, que anunció en febrero su candidatura, o el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, que no se ha pronunciado pero es una figura al alza.

“Trump cambió realmente las cosas”, subrayó Rebecca Graul, anestesista llegada desde San Diego, para quien el actual mandatario, Joe Biden, y la vicepresidenta, Kamala Harris, “han vendido el país” y actúan “en beneficio propio y no en el de la gente”.

“La Administración de Biden apesta”, según resumió el senador John Kennedy, y el objetivo de los presentes es que “Estados Unidos sea grande de nuevo”, tal y como rezaba el lema de Trump.

“Necesitamos ser el faro para el resto del mundo. (EE.UU) Es una marca de libertad para todos. Su luz está parpadeando en este momento y tenemos muy poco tiempo antes de que se apague. Creemos que Trump puede encenderla”, recalcó Allyse Wolf.

Wolf viajó desde Texas, y la letra que lleva en su camiseta, junto con las de sus acompañantes, forma el nombre del exmandatario, mientras que las lentejuelas de sus chaquetas rezuman con sus colores el nacionalismo presente en cada rincón de esta cita.

“Protegiendo Estados Unidos ahora”, apuntó una de las frases que coronan el escenario central, por el que han pasado ya congresistas como Ted Cruz y Jim Jordan y que el sábado espera a Trump y al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (2019-2022).

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...