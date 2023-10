Francia empieza a vacunar a millones de patos contra la gripe aviar

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que al menos 379 empleadores o empresas están listas para contratar a 18,000 solicitantes de asilo e inmigrantes que hayan obtenido permisos de trabajo y un estatus legal en Estados Unidos.

«Los inmigrantes y solicitantes de asilo vinieron aquí a trabajar, así que vamos a ponerlos a trabajar», dijo la gobernadora Hochul en una conferencia. «En este momento, tenemos una crisis migratoria y una crisis laboral. Al conectar a personas elegibles para trabajar con empleos y oportunidades en Nueva York, podemos resolver ambas y asegurar un futuro mejor para todos los neoyorquinos», aseguró.

El 24 de agosto, la gobernadora Hochul ordenó al Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York (NYSDOL, en inglés) realizar actividades de divulgación entre los empleadores y determinar las vacantes que podrían cubrirse con trabajadores inmigrantes y solicitantes de asilo.

Por medio de la iniciativa identificaron a 18,000 puestos en el sector privado, esto incluye ofertas de trabajo en servicios de alojamiento y alimentación, atención médica y asistencia social, manufactura y apoyo administrativo. Los interesados pueden acceder al sitio web https://www.governor.ny.gov/.

«Tenemos que gestionar el hecho de que hay 125,000 personas en este momento que no han podido trabajar y han dependido del apoyo público para la vivienda», resaltó Hochul. «Esa no es una dinámica sostenible. Simplemente, no es sostenible a largo plazo. Pero lo hemos solucionado. Así que voy a pedir a más empresas que se inscriban», agregó.

La gobernadora Hochul señaló que la autorización de trabajo es el camino para salir de la crisis migratoria, permitiendo a los inmigrantes y solicitantes de asilo abandonar los refugios financiados por los contribuyentes y comenzar a vivir de forma independiente en este estado.

Con el otorgamiento del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) a venezolanos que hayan llegado a Estados Unidos desde o antes del 31 de julio, la gobernación estima que más de 15,000 venezolanos podrán legalizarse en un plazo de 30 días para acceder a los puestos ofertados.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...