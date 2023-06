Fiscal es asesinado a tiros en Ecuador

El director general de Tesla, Elon Musk, ha culminado este jueves su visita de 2 días a China. Durante su viaje el empresario se reunió con tres altos funcionarios chinos y visitó la fábrica de Tesla en el gigante asiático, destacando la importancia del mercado chino para su compañía.

Las reuniones empezaron el 30 de mayo con el ministro de Exteriores, Qin Gang, en Pekín. El canciller comunicó a Musk el compromiso que tiene su país de crear un entorno empresarial orientado al mercado para compañías de todo el mundo, incluida Tesla. Utilizando una analogía con automóviles, Qin manifestó que hay que «pisar los frenos» a tiempo para evitar una «conducción peligrosa», mientras que habría que «pisar el acelerador» para promover una cooperación mutuamente beneficiosa.

Por su parte, el multimillonario calificó al pueblo chino de «trabajador e inteligente» y señaló que los intereses de China y EE.UU. se hallan estrechamente entrelazados, «como gemelos siameses, que son inseparables el uno del otro». Declaró también que Tesla se opone al «desacoplamiento y la ruptura de cadenas» y que está dispuesta a ampliar su negocio en el gigante asiático, aprovechando las oportunidades de desarrollo que proporciona Pekín.

El siguiente en la lista de encuentros ha sido el ministro de Industrias y Tecnologías de la Información, Jin Zhuanglong. De acuerdo con el comunicado del Ministerio, ambos se encontraron en Pekín e «intercambiaron puntos de vista sobre el desarrollo de vehículos de nueva energía y autos inteligentes conectados a la Red».

El mismo miércoles, Musk se reunió con el ministro de Comercio, Wang Wentao, quien indicó que las economías de China y EE.UU. están integradas de forma profunda, lo que hace necesario que las naciones fortalezcan el diálogo. Además, Musk y Wang abarcaron el tema del desarrollo de Tesla en China.

Cabe mencionar que el multimillonario también visitó la planta de Tesla en Shanghái. En su cuenta de Twitter, Musk felicitó a los equipos de Giga Shanghai y Tesla China SDS «por su excelente trabajo superando muchos obstáculos durante muchos años». Acompañó la publicación con un par de fotos, rodeado de decenas de trabajadores de dicha fábrica.

Congratulations to Giga Shanghai & Tesla China SDS teams for their excellent work overcoming many obstacles over many years!! pic.twitter.com/Q1QKajKR1l