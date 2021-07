Finge secuestro y tener cáncer para que su novia no lo dejara

Hay videos que se hacen virales por diversas causas, pero uno que ha impactado a los usuarios de las redes sociales, en los últimos días, es uno que muestra el dolor de una madre, ante la muerte de su pequeño hijo de tres años, en un accidente automovilístico.

La escena es por demás desgarradora, ya que muestra a la mujer sentada en el pavimento mientras llora por la muerte de su hijo, y no solo eso, además del llanto desconsolado, le pide a su pequeño que no la deje.

“Urielito no me dejes sola, te lo suplico”, grita desconsolada la afligida madre, mientras sostiene entre sus brazos el pequeño cuerpecito inerte.

Los hechos se registraron en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, donde, de acuerdo a medios locales, se registró el accidente automovilístico que provocó la muerte del pequeño Uriel de tres años de edad.

Según los informes oficiales, Uriel viajaba en el auto junto con su papá y mamá, todo iba bien, pero cuando circulaban por la colonia San Martín de Porres, en el municipio mexiquense de Ecatepec, el conductor al parecer perdió el control del vehículo y se estrelló en una columna.

Al momento del fuerte impacto, el pequeño Uriel salió disparado y su cuerpo cayó a unos metros de donde detuvo su marcha el auto ante el fuerte impacto.

Según los informes oficiales, el menor murió instantáneamente debido al fuerte impacto.

En el video que circula en las redes sociales se ve a la mamá sentada en el pavimento llorando desconsolada cargando el cadáver del pequeño Uriel.

En las imágenes se que un auto Chevy de color blanco que tiene la parte delantera casi destrozada.



Mientras curiosos y policías están cerca del auto, la mujer no suelta el pequeño cuerpo de su hijo, al que le dice que lo necesita y que no la dejé sola.

En los brazos de su madre, Uriel de 3 años quedó sin vida, luego de accidentarse el auto donde viajaba con sus padres en la colonia #SanMartinDePorres en #Ecatepec. QEPD 🙏🏻 pic.twitter.com/w1h2r4Qbk7 — Halcon (@HalconOnce) June 8, 2021

A pesar del aparatoso accidente, la circulación no se suspendió y se ve cómo pasan carros a velocidad lenta, cerca de donde está la mujer con el cadáver del menor.



No se dieron a conocer las causas del accidente y del estado de salud del padre, que en la escena no aparece.