EUA aprueba vacuna pediátrica anti-COVID-19 para niños de cinco a 11 años de edad

Una persona de la tercera edad identificada como Ursulina “N” de 84 años, conmovió a todo Internet, porque fue abandonada afuera de un hospital con una nota.

El escrito, decía que la dejaron ahí por no se poder hacerse cargo de ella; los hechos ocurrieron en la Clínica Santa Clara de San Juan, Argentina, donde la adulta mayor fue encontrada deshidratada y desnutrida.

La mujer también presentó un severo deterioro cognitivo, que le impide una buena comunicación y junto a ella, se encontró una nota que decía: “con mucho dolor, pero no me puedo hacer cargo de Ursulina; nadie del PAMI me ayuda para cuidarla ni con el alimento, ya no doy más. Estos son los papeles para internarla en el geriátrico, lo siento”.

El Coordinador de Calidad de la Clínica, Carlos Fiorentino, contó que Ursulina se encontraba exaltada y angustiada, pero no podía hablar; lo único que pudieron hacer fue ingresarla a la clínica y colocarle una sonda nasofaríngea.

La mujer será trasladada a la Residencia para Personas Mayores Hogar Eva Duarte de Perón, donde “contará con la atención y un trabajo articulado e integral en pos de una mejor calidad de vida”, informaron las autoridades.

Al encontrar a la mujer que abandonó a la abuelita, dieron cuenta de que no se trataba de una familiar directa; esta persona se dijo arrepentida, pero reiteró que no la puede cuidar.