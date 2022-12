“Está muerta”: familia recibió escalofriante texto desde teléfono de madre desaparecida

Nikki Secondino, joven trans de 22 años, fue arrestada tras confesar que mató a su padre a puñaladas e hirió gravemente a su hermana menor y a sí misma para fingir un robo violento ayer en su hogar en Brooklyn (NYC).

Según la policía, Secondino originalmente culpó del ataque a un par de supuestos invasores que habrían entrado a su hogar a las 5:50 a.m. del jueves, matando a su padre Carlo Secondino, de 61 años, y a su hermana Liana (19). El hecho ocurrió en la casa de la familia en 17th Avenue cerca de 82nd Street, en el vecindario Bensonhurst.

According to sources, the main suspect in the Bensonhurst stabbing death of a father and the stabbing injury of his daughter, who is in critical condition, was done by a son who had undergone a sex-change operation, paid for by the father. https://t.co/DSR1SjlMbj