Científicos detectan siete variantes del coronavirus en Estados Unidos

A más de un año del registro de la pandemia del coronavirus, un grupo de científicos estadounidenses alertó sobre el hallazgo de al menos siete nuevas variantes del SARS-CoV2, y aunque no hay datos que revelen que estas mutaciones son más contagiosas, los especialistas temen que así sea.



De acuerdo a un estudio publicado en el diario estadounidense The New York Times, el grupo de científicos expresó su preocupación porque muchas de esas nuevas variantes parecen evolucionar en la misma dirección.



Lo que las convierte potencialmente en amenazas contagiosas por sí mismas.

Siete variantes del coronavirus

“Claramente, algo está sucediendo con esta mutación”, advirtió Jeremy Kamil, virólogo del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Luisiana, en Shreveport y coautor del nuevo estudio, destaca NYT.



De acuerdo al testimonio del virólogo, conoció sobre las nuevas variantes durante el estudio que realizaba sobre muestras en Louisiana, a finales de enero, donde detectó una nueva variante del coronavirus, que hasta ese momento se desconocía.

“La mutación alteró las proteínas que tapan la superficie del coronavirus. Conocidas como proteínas de pico, son cadenas plegadas de más de 1,200 bloques de construcción moleculares llamados aminoácidos”, precisó Kamil, de acuerdo a la publicación del New York Times.

El diario estadounidense destacó que todos los virus estudiados por el especialista compartieron una mutación que cambió el aminoácido 677.



Kamil explica al NYT que la noche que descubrió la nueva variante, subió subió los genomas de los virus a una base de datos en línea utilizada por científicos de todo el mundo.

Expertos descubren la misma mutación en siete linajes

Para su sorpresa, a la mañana siguiente, el virólogo Daryl Domman de la Universidad de Nuevo México, le escribió a su correo electrónico para informarle que él y sus colegas también habían descubierto la misma variante en su entidad, de igual manera se registró la misma mutación 677 en las muestras estudiadas.

El estudio de los virólogos de Nuevo México, data de octubre de 2020.



Ante la coincidencia de los resultados de las muestras estudiadas, los especialistas realizaron un sondeo en la base de datos y descubrieron otros seis linajes que obtuvieron independientemente la misma mutación por sí mismos, destaca el estudio que fue publicado en NYT.

Para los especialistas aún es prematuro afirmar si esas nuevas variantes son más contagiosas y es difícil identificar dónde surgieron por primera vez en Estados Unidos, debido a que esos estudios se llevaron a cabo en las fiestas decembrinas, temporada en la que incrementan los viajes.



Aunque por la pandemia del COVID-19 los viajes disminuyeron, pero aún así se registró movilidad de las personas en Estados Unidos.

“Dudaría bastante en dar una ubicación de origen para cualquiera de estos linajes en este momento”, aseguró Emma Hodcroft, epidemióloga de la Universidad de Berna y coautora del nuevo estudio.

El equipo de especialistas precisó que es difícil afirmar si el aumento de las variantes del COVID-19 es porque son más contagiosas.



“Es posible que se hayan vuelto más comunes simplemente debido a todos los viajes durante la temporada navideña. O podrían haber explotado durante eventos de superprocesadores en bares o fábricas”, destaca el estudio de los especialistas.



Pero a pesar de que no tienen estudios que pongan en evidencia que esas mutaciones sean más contagiosas, los expertos expresaron su preocupación porque la mutación podría afectar de manera plausible la facilidad con que el virus ingresa a las células humanas.



Hasta el momento, en Estados Unidos es el país con el mayor número de contagios de COVID-19, al contabilizar 27, 652, 962 millones de contagios, y 485, 465 muertos, de acuerdo al reporte de la Universidad de Johns Hopskins.