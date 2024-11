Capturan a hombre que secuestró y violó a una niña por 12 años

Un bebé de dos años fue asesinado el jueves y su hermano gemelo se encuentra hospitalizado en estado grave en la localidad de Linares, en la provincia española de Jaén. Se investiga como un caso de violencia vicaria, es decir, la que se ejerce contra una mujer a través de los hijos.

El principal sospechoso, que fue detenido poco después de la terrible agresión, es pareja de la madre, un hombre de 28 años con numerosos antecedentes penales que había salido de la cárcel hace cuatro meses.

El bebé asesinado se llamaba Cristian y había cumplido dos años el miércoles, un día antes de su asesinato, según el Correo de Andalucía. Todavía se espera a la autopsia para confirmar la causa de la muerte, que se especula que se habría producido por un traumatismo craneoencefálico.

⚠️ Confirmamos el asesinato de un bebé de dos años por presunta #ViolenciaDeGénero #ViolenciaVicaria, en la provincia de Jaén. 🔴 El número de personas menores de edad asesinadas por violencia de género en España asciende a 9 en 2024 y a 62 desde 2013. — Delegación del Gob. contra la Violencia de Género (@DelGobVG) November 29, 2024

Además, el pequeño tenía golpes por todo el cuerpo y marcas de mordiscos, las mismas lesiones que presentaría su hermano gemelo, que fue ingresado en el hospital, donde se encuentra en estado grave. Los indicios señalan que los dos menores habrían recibido una brutal paliza.

Lo que ha sucedido en Linares es una locura. Duele en el alma. Estamos devastados por el presunto asesinato de un bebé de 2 años y la agresión a su hermano, que se están investigando como violencia vicaria. Tenemos que emplearnos a fondo todos juntos para responder a esta lacra. pic.twitter.com/yTJt1wasKO — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) November 28, 2024

El sospechoso, que presuntamente habría aprovechado la ausencia de la madre para llevar a cabo la brutal agresión, fue detenido poco después, tras haber negado inicialmente ser el autor de los hechos y proporcionado varias versiones incoherentes y contradictorias.

El presidente del Gobierno de Andalucía, Juan Manuel Moreno, condenó el crimen y afirmó que hay «un grave problema como sociedad». «Tenemos que emplearnos a fondo para que esto no vuelva a ocurrir. Esto no va de colores políticos. No puede volver a suceder que asesinos maten a sus parejas o exparejas y a sus hijos», sostuvo.

