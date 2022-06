Apuñalaron y destriparon a un hombre ecuatoriano en Queens

Al menos dos personas murieron y más de 10 fueron heridas en un tiroteo en un bar en Chattanooga, Tennessee.

Una persona más murió al ser arrollada por un automovilista que huía de la escena del crimen, según los primeros reportes.

“Tres personas murieron y al menos 14 más resultaron heridas en un tiroteo en Chattanooga, Tennesse, de acuerdo con el portavoz del Departamento de Policía de Chattanooga”, confirmó Jim Acosta, periodista de CNN.

Three people were killed and at least 14 others were injured in a shooting overnight in Chattanooga, Tennessee, according to spokesperson for Chattanooga Police Department.