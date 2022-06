La OMS informa de 780 casos de viruela del mono en 27 países

La Policía de Nueva York está en busca a un sujeto que asaltó sin piedad a un viejito que apenas si podía caminar cargando un par de bolsas en El Bronx.

El momento fue captado en un video de seguridad, donde se ve al hombre vestido con pantalón negro y sudadera roja esperando a su víctima.

El adulto mayor, de 79 años, salía de un inmueble a paso lento, debido a que apenas podía caminar, además de llevar las manos ocupadas con sus bolsas.

Ahí es cuando el ladrón aprovechó para meter las manos en las bolsas del viejito, para robarle sus pertenencias. El adulto mayor intentó defenderse, pero fue inútil. El delincuente huyó corriendo.

“¿Conoces a este tipo?”, pregunta un mensaje en Twitter de la NYPD, donde se indica que el robo ocurrió el 3 de junio a las 3:42 p.m. enfrente del 171 de la calle 230, en El Bronx.

“El sospechoso se acerca al hombre de 79 años y le roba su cartera”, se indicó.

🚨WANTED for ROBBERY: Do you know this guy? On 6/3/22 at approx. 3:42 PM, in front of 171 W 230 St in the Bronx, the suspect approached a 79-year-old male and forcibly removed his wallet before fleeing southbound on Exterior St. Any info? DM @NYPDTips, or call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/P1KFzxNk7o