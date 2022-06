UNO MÁS | Tiroteo en bar de Tennesse deja varios muertos y heridos

Un hombre distraído de Florida que recibía sexo oral se estrelló directamente contra un camión de FedEx en Ft. Lauderdale el jueves por la noche, lesionándose la ingle, dijo la policía local.

El hombre no identificado y su acompañante fueron encontrados parcialmente desnudos después de la colisión justo antes de las 7 p.m., según los informes.

Florida man crashes SUV into FedEx truck while woman is performing oral sex on him at North Ocean Boulevard and 19th Street: “The driver of the SUV sustained injuries to his private area due to what was going on at the time of the crash, according to Fort Lauderdale Fire-Rescue” pic.twitter.com/3pgQOH5Aje