Accedió casarse por papeles en Florida; esposo la mata y la entierra en patio trasero de su casa

“Esto tiene que parar ahora”, así fue como reaccionó un granjero de Texas que encontró a cinco niñas abandonadas a su suerte cerca de su propiedad.

Jimmy Hobbs, un hombre de 75 años, encontró a las menores de origen centroamericano en condiciones deplorables que ponían en riesgo su vida. Sus edades oscilan entre los siete, tres y dos años. Una apenas tiene 11 meses.

“Si esto no te hace te hace enojar y te provoca querer salir y tomar las calles, no sé qué sí lo haría. Ellas no tienen a su mamá, ni a su padre ni a nadie. Ella es la esposa de uno de nuestros trabajadores, está aquí cuidando de la más pequeña”, dijo el hombre que se ha dedicado a trabajar la tierra toda su vida y nunca había visto algo así.

“Esperé un poco y después le llamé a uno de mis trabajadores, le pregunté que si su esposa podía venir y traer algo de agua y comida”, explicó el estadounidense sobre el momento en que encontró a las pequeñas, que probablemente habrían sido víctimas de tráfico de personas.

Según Katie, esposa de Hobbs, los casos así no son fuera de lo común, pues su finca se encuentra cerca del Río Grande, por el que cruzan muchas personas de México.

El representante de Texas, Tony Gonzalez, publicó algunas de las imágenes en su cuenta de Twitter al tiempo que exigió mayores medidas restrictivas de parte de las autoridades migratorias.

La pareja llamó a la Patrulla Fronteriza que llegó al lugar 40 minutos después. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó del hallazgo en la zona del Valle del Río Grande, en Texas.

Los agentes del CBP asignados a la estación de Eagle Pass, en Texas, recibieron la indicación que se encontraban en el área de Normandya, cerca al Río Grande.

Al menos hasta en tres ocasiones las cámaras de CBP han captado como los traficantes de personas lanzan desde encima del muro a los pequeños o los dejan solos en zonas agrestes, poniendo su vida en peligro, como destacó CBP.

Texas farmer, 75, finds five abandoned migrant girls – including a baby – crying on his land https://t.co/b0ur1ER2Pf pic.twitter.com/2XZkx132eX — Daily Mail US (@DailyMail) May 11, 2021

“Si no fuera por nuestra comunidad y las autoridades asociadas de hacer cumplir la ley, estas niñas podrían haber enfrentado temperaturas de más de 100 grados sin ayuda”, subrayó Skero II.

Las niñas no requirieron atención médica y fueron transportadas a la estación de Uvalde para su procesamiento con miras a ser puestas bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Hasta el viernes pasado, según datos del Gobierno, el HHS tenía bajo su custodia a 21.563 niños indocumentados que ingresaron solos por la frontera, mientras que en instalaciones de CBP habían 631.

“Es desgarrador encontrar niños tan pequeños que se las arreglan solos en medio de la nada”, confesó en un comunicado Austin Skero II, jefe de la dependencia del sector Del Río. “Desafortunadamente, esto sucede ahora con demasiada frecuencia”, añadió.

Desde que el presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca, la frontera sur ha visto un aumento abrumador de niños que llegan sin la compañía de un padre o adulto.