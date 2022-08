A ritmo lento avanza la viruela del mono en San Diego

De acuerdo con Tomás Aragón, director del Departamento de Salud Pública de California, en el condado de San Diego el total de casos de viruela del mono registrados asciende a 192.

Por ello, se han distribuido más de 66 mil dosis de vacunas en todo el estado.

Durante una entrevista concedida a The San Diego Union Tribune indicó que aún es demasiado pronto para saber si el brote actual se ha comenzado a estabilizar.

El especialista mencionó estar seguro que una combinación de inmunidad a través de la vacunación y la inmunidad natural juegan un papel trascendental para detener la propagación de la infección.

Al respecto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaron una guía de vacunación actualizada que permite a los proveedores médicos evitar que virus infecte a las personas mediante inyecciones intradérmicas en individuos mayores de 18 años, lo cual representa que, al ser poco profundas o superficiales, cada dosis de la vacuna pueda servir para hasta cinco individuos.

“Se puede ocupar una quinta parte de una dosis y obtener la misma reacción inmunológica”, enfatizó el responsable del Departamento de Salud Pública de California

En este sentido, funcionarios del condado reconocen que, a nivel local, ya se han administrado algunas dosis utilizando el método dérmico.

Previo al fin de semana, en California el número de personas infectadas con la viruela del mono ascendía a 2660, de los cuales 62 requirieron tratamiento hospitalario, pero lo relevante es que no se reporta ningún deceso.

Por otra parte, hasta el domingo 14 de agosto, en la región se habían recibido cerca de 5000 dosis de la vacuna; en tanto que 3000 personas ya habían sido inoculadas. Sin embargo, se calcula que el número se incrementó considerablemente, pero la cantidad aproximada todavía se desconoce en virtud de que la información sobre la vacunación local sólo se actualiza cada semana.

New monkeypox (MPX) guidance provides recommendations for people with confirmed or suspected MPX for:

• When to isolate at home

• When to resume limited activities outside the home

• When to return to work

• When to resume normal activities pic.twitter.com/RWLQXYdk39