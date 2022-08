Un niño con enanismo que sufrió bullying destaca en película de Hollywood

Imagen de referencia

Un británico de 28 años deberá pasar el resto de sus días en prisión luego de resultar convicto de violar a una madre y a su hija cinco días después de salir de la cárcel por otro crimen.

Joshua Carney, residente en Wales, fue sentenciado este lunes. Carney fue acusado de seis cargos de violación.

Según el reporte de Sky News, el pervertido obligó a la víctima más joven a ver cómo violaba a su madre y viceversa.

El criminal le indicó a la Policía que antes de los hechos consumió marihuana sintética Spice y que no recordaba lo que hizo.

El informe policial que citan medios como el mencionado revela que las víctimas fueron forzadas por el hombre en la vivienda en Cardiff, Wales en marzo. El hombre las amenazó con un cuchillo. La adolescente se encerró en una habitación y llamó a la Policía, pero Carney logró ingresar al espacio.

“El acusado le dijo a la víctima (madre): ‘Deja de gritar o te voy a apuñalar’”, indicó un fiscal del caso.

“Ella, en ese punto, no sabía si el acusado estaba armado o no y comenzó a preocuparse de que ambas terminaran gravemente heridas, si no muertas, a manos del acusado”, agregó.

“Mírame, mira lo que le hago”, le habría dicho a la madre mientras violaba a la hija.

Cuando la Policía llegó a la escena, Carney le dijo a agentes que esas “pequeñas ‘put**’ probablemente me llamaron a su casa”.

Durante la audiencia de sentencia, la jueza que vio el caso, Tracey Lloyd-Clarke, llamó a Carney “profundamente sádico”.

El sentenciado no será elegible a libertad supervisada por al menos los primeros 10 años de encierro.