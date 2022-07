Raphinha en su primer día como culé: Es un honor enorme estar aquí, es un privilegio

El FC Barcelona presentó este viernes a su tercer refuerzo de élite de cara a la temporada 2022-2023 del fútbol del viejo continente y ese fue el brasileño Raphinha; quien estampó su firma en su contrato hasta junio del 2027. Asimismo, el delantero de 25 años reiteró su sueño y su deseo de hacer historia en la ciudad condal.

Raphinha dio sus primeros pasos como nuevo jugador de los azulgranas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, junto a la presencia del presidente del club, Joan Laporta. Además, el sudamericano aprovechó para mostrar sus buenos dotes con el balón de manera rápida.

“Es un honor enorme estar aquí. Estoy agradecido de poder venir, vestir esta camiseta. . Haré lo mejor para ayudar al Barcelona a volver a ser el Barcelona. Me siento un privilegiado. Es muy emocionante, todavía no me lo creo. Me lo terminaré de creer después del primer partido. Estoy encantado, es un sueño que tengo desde que era niño”, comentó Raphinha.

🔊 Raphinha: "Estar aquí es un sueño hecho realidad, espero dar muchas alegrías" pic.twitter.com/Ybwsc7pHJ0 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 15, 2022

“La decisión que tomé desde el principio fue que empecé a entender el fútbol. Sabía que quería jugar en el Barcelona e hicimos todo lo posible para lograrlo. Cuando me había decidido, mentalmente tenía que pensar en lo que comporta la decisión. He acertado, no me voy a arrepentir en absoluto”, reiteró el brasileño.

Es importante resaltar que, los catalanes pagaron a una buena suma de dinero al Leeds United para hacerse con sus servicios. Además, el deseo del mismo jugador de recalar en la ciudad condal, fue clave para Joan Laporta y compañía de negociar muy bien su traspaso.

Ahora, tras ser anunciado como nuevo jugador del FC Barcelona, el extremo de 25 años buscará sumarle grandes títulos a su carrera y más, cuando defenderá el escudo de un club que ha tenido grandes momentos durante su historia.

“Creo que el Barcelona, por su grandeza, siempre lucha por todos los títulos, campeonatos. El Barça está pensando en ganar títulos. Conozco bien la calidad de los jugadores, lo que puedo dar. Llego con la idea de acumular títulos. Hace dos años no me hubiera imaginado que llegaría a estar en la selección y que jugaría en el Barcelona”, finalizó Raphinha.

Vuelve el 𝐉𝐨𝐠𝐨 𝐁𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨 pic.twitter.com/59rG7PHtmU — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 15, 2022

De esta manera, Raphinha se convirtió en el tercer refuerzo de un club que está fortaleciendo aún más su delantero y más cuando también sumaron a Ousmane Dembélé que, renovó su contrato hasta junio del 2024.