Mauricio Cienfuegos es el nuevo asistente técnico de Hugo Pérez en la Azul y Blanco

José Mauricio Cienfuegos fue presentado este sábado como asistente técnico de Hugo Pérez. Ambos arrancarán el trabajo con la Azul en en el primer microciclo de la Azul, que será del 6 al 8 de febrero, para la preparación del juego contra Estados Unidos, por Liga de Naciones de Concacaf.

Desde mediados de esta semana, Pérez, indicó que su asistente sería un exjugador de alto calibre.

«No hace falta que hable mucho. Traemos a Cienfuegos a nuestro equipo. Es un agradó tener a Cienfuegos como asistente. Lo traemos por su trayectoria y lealtad. Es un referente para nuestros jugadores», dijo Pérez

Por su parte, Cienfuegos dijo que lo tomó por sorpresa este llamado a la Azul. «Le doy gracias a Hugo. No me imaginaba que Hugo me iba a llamar a estas alturas. Ya había tirado la toalla. Agradezco a la Fesfut por confiar en mi persona. Para mi esto ha sido una sorpresa», dijo Cienfuegos

Tras esa presentación de Cienfuegos, solo queda pendiente la designación del director deportivo de la Fesfut

💯🔥🔥 Oficialmente Mauricio Cienfuegos es presentado cómo asistente técnico de la selección salvadoreña. @radioyskl . pic.twitter.com/AWG9PrQb6K — Mauricio Rivas (@RIVASMAU) January 21, 2023

