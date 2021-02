Herbert Aceituno competirá en Colombia

Pablo Ibáñez se adjudicó las pruebas de 300 metros vallas y los 500 metros planos del Festival de Pista No Olímpicas, el cual fue organizado el fin de semana por la Federación Salvadoreña de Atletismo en el estadio Jorge «Mágico» González, con la participación de 119 atletas de 20 clubes, 19 nacionales y uno de Guatemala.

En todo el evento, que se desarrolló con el respeto a las medidas de bioseguridad sugeridas por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) y el Ministerio de Salud, en total se realizaron 17 pruebas de pista que fueron divididas en eventos de velocidad, vallas y medio fondo de las categorías U18, U20 y mayor.

“Las pruebas No Olímpicas son eventos en los que no se compite a nivel internacional, sino que son preparatorios para estas distancias. Por ejemplo, se corrieron los 60 metros en lugar de los 100, los 500 en lugar de los 400, una milla en lugar de los mil 500, y así se hicieron varias pruebas”, dijo el secretario de la Federación Salvadoreña de Atletismo, Carlos Clemente.

Sobre la presencia del equipo de Guatemala, el federativo explicó que vino a competir porque en su país las restricciones son más estrictas que en El Salvador, donde aún se pueden organizar eventos presenciales de pista y campo.

“Hubo un récord nacional que no se puede oficializar porque para las pruebas de velocidad tiene que haber una medición de viento, y tiene que dar +2.0 como máximo, si es arriba no es válido, y en este caso, José Salazar Mijangos hizo una marca de 15.78 (150 m planos), que es mejor que el récord, que lo tiene él, del año pasado, pero por el viento, no va a poder ser validado. El viento fue de 2.9”, explicó Clemente.

En cuanto a los resultados, los 60 metros planos fueron ganados por Shantely Scott, de Green Dreams, con 7.82, y Juan Carlos Rodríguez, de Olimpicus, quien frenó el cronómetro en 6.86. Mientras, los 60 m vallas fueron para Nancy Sandoval, de Athletics Beans, con 8.83 y Esteban Ibáñez, del CAS, con 8.56.

Los 300 metros vallas fueron dominados por Eli Paola Vargas, del CAS, con 56.81, y Pablo Ibáñez, del mismo club, con 37.42. La prueba de 1 milla fue para Ingrid Ojeda, del Fénix, con 6.42.31, y Luis Martínez, del Betania, con 4.52.73.

Los 500 metros planos fueron dominados por Brenda Salmerón, del Betania, con 1.25.66, y Pablo Ibáñez, del CAS, con 1.03.39; los 150m planos fueron para Shantely Scott, del Green Dreams, con 18.63, y José Salazar Mijangos, del Projuves, con 15.78. Por su parte, Idelma Delgado, del FA, se quedó con los 3000m planos al frenar el cronómetro en 10.59.50, y en masculino correspondieron a César Peraza, del Betania, con 8.57.91.

La segunda fecha del Festival de Pista No Olímpicas se desarrollará el 13 y 14 de marzo próximos, al igual que el Festival de Campo.

Fotos | cortesía