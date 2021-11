Enrico Dueñas y Eriq Zavaleta se incorporan desde el lunes a La Selecta

Foto: Cortesía

Aplaudió, tiró un puñetazo al aire y sonrió, sonrió mucho, quizá de nervios o de emoción. Yuri Rodríguez sabía que acababa de lograr algo histórico: ser el primer salvadoreño en convertirse en campeón del mundo en fisicoculturismo.

El reloj marcaba las 5:35 p.m, en la fría ciudad de Santa Susana, Barcelona (10:30 a.m. en El Salvador) cuando se anunció que Rodríguez había conseguido la medalla de oro y primer lugar en la categoría games classic bodybuilding +175 cm del Campeonato Mundial de Fisicoculturismo y Fitness.

En el podio, Yuri fue acompañado por Martin Sagan, de Eslovaquia, quien se quedó con el segundo lugar y por Bogdan Vaipan, de Rumania, quien se ubicó en el tercer peldaño.

“Esto es inexplicable. Es una experiencia parecida a los Juegos Panamericanos, pero lo sobrepasa por mucho, ya que allá era solo un continente y acá soy campeón del todo el mundo, algo que El Salvador no tenía y ahora se lo entrego con mucho cariño”, dijo el fisicoculturista al finalizar la premiación.

Pero esta medalla, más allá de ser histórica, para Rodríguez tiene sabor a revancha, ya que en el Campeonato Mundial realizado en Emiratos Árabes Unidos en 2019, obtuvo medalla de plata en esa misma categoría y el año pasado, cuando se había trazado superar esa presea, no pudo dar el peso y quedó fuera de esta competición en el Campeonato Mundial que se realizó en Santa Susana.

Foto: Cortesía

“El año pasado me vine para España aguantando hambre y sed para poder entrar en esta categoría, pero lastimosamente, por el tema de la pandemia y los saunas cerrados, no logré el objetivo. Pero ahora si lo logré, no tienen idea de todos los sacrificios que tuve que pasar para poder dar el peso y entrar en esta categoría”, dijo el atleta nacional.

Y esos sacrificios que ha hecho Rodríguez lo han llevado a ganarse el respeto y reconocimiento de personajes como el mismo presidente de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fittnes, Rafael Santonja, quien subió al escenario para felicitarlo por ser el primer campeón panamericano y mundial del físico.

“Mi más gran felicitación a este campeón panamericano y mundial. Estamos muy orgullosos de ti”, le dijo Santonja.

Foto: Cortesía

Por otra parte, Rodríguez agradeció a la población salvadoreña que ha estado pendiente de su desempeño, ya que considera que de esta forma contribuye a la historia deportiva y demuestra que los salvadoreños pueden conseguir grandes cosas.

“Ahora que es un sueño hecho realidad solo puedo decir: gracias a El Salvador, por tanto, amor y cariño que me dan y es una forma humilde de ver que los salvadoreños podemos lograr grandes cosas”, dijo de manera melancólica el campeón del mundo.

Asimismo, el fisicoculturista agradeció al presidente ad honórem del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, por el respaldo incondicional que le ha brindado durante su gestión para prepararse y darle glorias al país.

“Esto no fuera posible sin la gestión de Yamil Bukele, gracias por apoyarme a mí, a todos los atletas y sigamos construyendo el camino”, dijo el atleta.

Foto: Cortesía

Hoy, Yuri también compitió, junto a otros 22 atletas de Sudáfrica, Rusia, Bulgaria, República Checa, Turquía, Polonia, entre otros, en la categoría classic bodybuilding hasta 180 cm, pero no pudo acceder a las semifinales.

Pero eso no es todo. Rodríguez aún tiene pendiente participar en dos categorías más: classic physique hasta 180 cm y men’s bodybuilding hasta 80 kg, en las que espera obtener también buenos resultados.