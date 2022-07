VIDEO | Dura crítica a Lionel Messi: “No creo que esté para los seis primeros de la Premier League en este momento”

Lionel Messi se dispone a jugar su segunda temporada en Francia con el París Saint-Germain tras ganar la Ligue 1 y fracasar en la UEFA Champions League. Ya se reportó a los entrenamientos del club y será dirigido por Christophe Galtier tras la salida de Mauricio Pochettino.

En medio de la pretemporada naciente llegó una dura crítica para Leo desde Inglaterra por parte del exjugador Danny Mills, que fue lateral derecho y vistió la camiseta de la selección de los tres leones.

🤔 “Would you take Lionel Messi right now? Probably not…”



❌ “Man City? No. Liverpool? No. Spurs? I don’t think they would.”



Danny Mills doesn’t think any of the Premier League top six would take Lionel Messi right now pic.twitter.com/SmTj1Fg5Rw