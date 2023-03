La extrema dieta de Cristiano Ronaldo afectó considerablemente al brasileño Gabriel Menino

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas de la historia. El atacante portugués tiene 38 años, pero a pesar de la edad mantiene un estado físico envidiable. De hecho, CR7 sirve de inspiración para muchos otros futbolistas, entre ellos Gabriel Menino, jugador del Palmeiras que intentó imitar su dieta.

Para nadie es un secreto que el exjugador del Real Madrid posee una rigurosa dieta que le permite mantener en óptimas condiciones su estado físico. CR7 es un amante de la disciplina y constancia, pero a no todos le resulta de la misma manera.

“Estaba calentando y lo único que pensaba era: ‘Me voy a morir’. A los cinco minutos de partido ya no podía seguir corriendo, necesitaba ser sustituido“, reveló Menino para Palmeiras Cast.

24 horas de comida saludable y científicamente pensada para rendir al máximo . La dieta de Menino iniciaba con un huevo y suplementos para el desayuno. Ensalada y pescado o carne a la plancha por la tarde antes de ir a dormir y suplementos antes de cada entrenamiento. Pero claramente esto no fue soportado por el brasileño.

La disciplina es la mayor virtud de CR7. En la pasada Eurocopa se hizo viral un video de Cristiano Ronaldo dando un gran ejemplo nutricional. El portugués apartó una Coca Cola de la mesa y levantó su mano con una botella de agua para fomentar el consumo saludable. A partir de allí se hicieron muy populares las dietas de la exleyenda del Real Madrid.

