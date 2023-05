La ciudad natal de Vinicius comparte su dolor ante el racismo

Jordi Alba anunció su salida del Barcelona después de once temporadas. El lateral izquierdo de 34 años que se formó en La Masía y debutó como profesional en el Gimnastic antes de dar el salto al Valencia y volver a su tierra disputará el próximo domingo su último partido en el Camp Nou. Así lo confirmó en un emotivo video en el que leyó una carta para repasar lo que fue su estadía en Barça.

“Después de mucho meditar y valorar, creo que lo mejor es dar un paso al lado. Y me gustaría anunciaros que esta sera mi última temporada como jugador del Barça. No ha sido una decisión fácil, pero me voy feliz y tranquilo porque creo que desde mi sentimiento culé es lo mejor”, mencionó el emblemático número 18 blaugrana.

De esta manera, los catalanes tendrán dos sentidas despedidas en el Camp Nou cuando el equipo dirigido por Xavi Hernández reciba al Mallorca por la Fecha 17 de la liga española que acaban de adjudicarse (la cita arrancará a las 14 hora argentina). La otra, cabe recordar, será la de otro referente históico como Sergio Busquets, quien también adelantó que se marchará de la institución (se sumarán a Gerard Piqué, quien se retiró del fútbol en noviembre de 2022).

Alba, que fue fichado por Barcelona en 2012 a cambio de 14 millones de euros, fue titular indiscutido como marcador de punta izquierdo en cada una de las temporadas hasta la actual. En esta campaña jugó a penas 13 encuentros como titular y registró un total de 23 presencias en La Liga. De esta forma, Alba se alejará de la institución que lo vio nacer, disputar más de 450 partidos oficiales, convertir 27 goles y ganar nada menos que 18 títulos (un Mundial de Clubes, una Champions League, una Supercopa de Europa, seis Ligas Españolas, cinco Copas del Rey y cuatro Supercopas de España).

De esta manera, el Barça tiene confirmada la salida de otro futbolista con una ficha importante para alivianar su economía y permitirse la chance de fantasear con el regreso de Lionel Messi. En las últimas horas trascendió que serían 11 los jugadores que se alejarían del club para abrirle paso al argentino y uno de ellos era Jordi Alba. Hay otros nombres como los de Samuel Umtiti, Ansu Fati y Ferrán Torres, entre otros.

Gracias a mis amigos por compartir este camino conmigo. A todos mis compañeros, staff, técnicos, presidentes y todos los trabajadores con los que he tenido la suerte de coincidir durante 18 años en el club y por supuesto quiero darles gracias a mis hijos por la fuerza que me dan diariamiento y a mi mujer por su apoyo incondicional, sin ellos nada habría sido igual porque la realidad superó el sueño.

Mi mayor deseo siempre fue ser jugador del Fútbol Club Barcelona y mi memoria está llena de inumerables recuerdos que guardo con mucho cariño. Crecer en la cantera fue una de las etapas más especiales de mi vida. Tras aquellos 7 años tuve que marcharme, pero tiempo despues volví para cumplir lo que siempre había soñado, jugar en el primer equipo del Barça. Lo logré en 2012, regresando a casa con una presentación en el Camp Nou que fue un momento único. Y once temporadas después me siento muy orgulloso y plenamente satisfecho de todo lo que hemos conseguido juntos. No todo ha sido bonito porque también hemos vivido momentos complicados, pero siempre hemos salido de ellos unidos. Echaré mucho de menos correr la banda del Camp Nou, sentir el aliento de la afición, su empuje, su afecto y su alegría en los grandes momentos.

Quién le habría dicho a aquel niño de 9 años que empezaba su camino lleno de ilusión en la escuela del Barça que iba a conseguir tanto con el club de su vida. Me siento un gran afortunado, quiero agradeceros de corazón a todos los clubes del mundo por el gran cariño que siempre me habeis dado. Gracias, de verdad.

Nos vemos el domingo en el Camp Nou. Gracias culés y visca el Barça.

