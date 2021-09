Fotógrafo acusa a Gerard Piqué de intimidarlo y provocar que ocho hombres le quitaran su cámara para borrar fotos de él y Shakira

El futbolista Gerar Piqué fue acusado por un fotógrafo de intimidarlo y de provocar que ocho hombres le quitaran su cámara para borrar fotos de él y Shakira, quienes fueron captados mientras practicaban surf en Cantabria, España.

De acuerdo con la Asociación de Fotoperiodistas Cántabros, el jueves 2 de septiembre la pareja disfrutaba de las olas en sus tablas y trajes de neopreno cuando llegó el fotógrafo Javier Rosendo.

Al ser un lugar público y ellos celebridades, Rosendo dice que no violaba la ley, pero el defensa del Barcelona lo encaró junto con ocho personas más que lo rodearon.

“Piqué me increpó, se dio la vuelta y sus acompañantes vinieron a por mí. Me coaccionaron y me quitaron la cámara. Llamé a la Guardia Civil cuando me estaban borrando las imágenes“, explicó Rosendo al programa Viva la Vida.

Las imágenes no fueron borradas y El Diario Montañés las publicó.

El fotógrafo increpado por la escolta de Shakira y Pique, denuncia lo que vivió: "Me quitaron la cámara para borrar las imágenes" 😱 #VivaLaVida435 https://t.co/zPx2k40Usg — Telecinco (@telecincoes) September 5, 2021