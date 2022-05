El último baile: Carlo Ancelotti confirmó que el Real Madrid será el último club al que dirija

El fútbol europeo, a lo largo de su historia ha podido disfrutar de grandes estrellas e impresionantes entrenadores que, de alguna u otra manera pudieron construir un lago. En esta oportunidad, uno de ellos es Carlo Ancelotti; quien declaró previo al encuentro de la UEFA Champions League ante el Manchester City que el Real Madrid será el último club al que dirija en el viejo continente.

Claro está, el italiano reiteró con una sonrisa que si es por él, estará en el banquillo del Santiago Bernabéu por los próximos diez años. Sin embargo, la decisión siempre la va a tener el club, ya que son los que deciden anualmente.

“Después de esta etapa en el Real Madrid es probable que me retire. Pero si el Real Madrid quiere que esté aquí otros 10 años, estaré otros 10 años”, comentó Carlo Ancelotti en una entrevista a Prime Video.

“Carletto”, está atravesando uno de los mejores momento de su carrera y una vez más con el conjunto merengue. Todo esto después de conseguir el titulo que tanto se le había hecho esquivo, la Liga Santander y que mejor manera de lograrlo que, con el Real Madrid.

Además, dicho campeonato le sirvió para convertirse en el primer entrenador en conquistar las cinco grandes ligas del fútbol europeo. Una carrera tan exitosa de dos décadas, aunque el mismo italiano ha reiterado en distintas oportunidades que, nada se compara a defender la camisa del histórico club español.

Debido a su gran recorrido en los banquillos, Ancelotti, siente que en cualquier momento le dirá adiós a su trayectoria, pero todo se dará cuando el Real Madrid decida desprenderse de él. El motivo principal de esta decisión, es que el italiano desea pasar tiempo con su familia.

“Me gustaría estar con mis nietos, estar de vacaciones con mi esposa. Hay tantas cosas por hacer y que he tenido que dejar de lado. Ir a muchos lugares a los que nunca he ido. Nunca he ido a Australia. Nunca he ido a Río de Janeiro. Quiero ir a visitar a mi hermana más a menudo. Desafortunadamente, no puedes hacer todo, así que el día que me retire tendré todas estas cosas que hacer”, añadió el italiano.

SOMOS CAMPEONES!!!!!!

Hoy es un día feliz y un momento para disfrutar y agradecer a todos los que han hecho posible ganar esta fantástica Liga. Gracias a nuestros aficionados, a mis jugadores, a todos los trabajadores del club y al presidente por su confianza. GRACIAS… pic.twitter.com/D7zR1qgu12 — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) April 30, 2022

Asimismo, esta segunda etapa del entrenador en la capital española, ha sido una de las más importantes de su carrera, debido a que respondió a la llamada y a la confianza del presidente Florentino Pérez; llegando a dejar de manera rápida su proyecto en Inglaterra, con el Everton.

El preferir la Liga Santander que, la Premier League, deja claro el amor que tiene al Real Madrid y que no hay nada mejor que, sentarse en el banquillo del histórico Santiago Bernabéu y liderar a una de las plantillas más potentes.

“Carletto” tendrá la oportunidad de clasificar a una nueva final de la UEFA Champions League el próximo miércoles si hace un partido correcto ante el Manchester City. Se debe recordar que, el italiano le dio a los merengues la “Orejona” en el 2014.

Por ahora, muchos querrán disfrutar al máximo la permanencia en el banquillo de uno de los mejores entrenadores de los últimos años y uno de los más solidos al momento de disputar los torneos más importantes del año.