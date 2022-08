Cristiano Ronaldo abandonó el estadio tras ser sustituido en partido amistoso con el Manchester United 

Tras semanas de especulación sobre su futuro Cristiano Ronaldo finalmente reapareció este domingo con el Manchester United sobre los terrenos de juego, pero cuando todo apuntaba a una posible reconciliación entre los ingleses y el portugués un hecho durante el compromiso lo cambió todo.

En el encuentro que enfrentó a los de Manchester ante el Rayo Vallecano (1-1) Cristiano Ronaldo saltó como titular y aunque no convirtió goles pudo disputar los primeros 45 minutos del compromiso.

El problema fue que una vez terminada la primera parte, Ronaldo tomó sus cosas y dejó el estadio sin esperar el resultado final, según reseñas y fotos de fanáticos quienes vieron al luso abandonando las instalaciones de Old Trafford.

El usuario que publicó la foto de Cristiano dejando las instalaciones del United escribió que “(Cristiano) ni siquiera esperó hasta el pitazo final)” mientras que otro le respondió “el rey se ha ido”.

Not even waited for the final whistle 😮‍💨 pic.twitter.com/jraOWdoPd5